Dans le classement FIFA publié ce 18 novembre 2026, les Guépards du Bénin gagnent quatre rangs et passent de la 89e à la 85e place mondiale. Sur le continent, ils passent de la 19e à la 17e position. Cette progression découle de leurs débuts dans les éliminatoires de la CAN 2027. Après un nul 1-1 au Burkina Faso le 25 septembre, ils ont battu la Mauritanie 2-1 à Abidjan grâce à un doublé de Rodolfo Aloko. Ils ont ensuite largement dominé la Centrafrique 4-1, le 12 novembre, avec deux buts d’Aiyegun Tosin, avant de s’imposer 1-0 à l’extérieur sur un but de Joseph Ede Oloko dans le temps additionnel. Au total, dix points en quatre rencontres.

Le Bénin proche du top 15 africain

Le Bénin ne figure pas encore parmi les dix meilleures nations du continent. Devant lui se trouvent le Maroc, qui réalise une performance historique avec la 5e place mondiale après un gain de deux rangs, le Sénégal (18e mondial), l’Égypte (26e), la Côte d’Ivoire (28e), le Nigeria (29e), l’Algérie (32e), la RD Congo (39e), le Cameroun (42e), le Mali (43e) et l’Afrique du Sud (48e). Le Mali fait partie des plus fortes progressions du top 50 mondial, avec quatre places gagnées.

Au sommet mondial, l’Espagne conserve la première place devant l’Argentine, la France et l’Angleterre. La Colombie fait son entrée dans le top 10 mondial. Le meilleur classement du Bénin reste la 59e place, son plus bas la 165e, et son rang moyen la 109e.