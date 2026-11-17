Ce mardi 17 novembre, le Bénin a décroché son billet pour la CAN 2027, sans avoir eu à jouer. La victoire du Burkina Faso sur la Mauritanie, 3-1 à Nouakchott, a suffi à offrir aux Guépards une place dans la phase finale. Elle se disputera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les Étalons se sont aussi qualifiés.

Rappelons que le parcours a commencé par un nul 1-1 à Ouagadougou, face au Burkina Faso. Le Bénin a ensuite battu la Mauritanie 2-1, avant de dominer la Centrafrique 4-1 à Abidjan le 12 novembre. La Centrafrique a encore cédé lundi, 1-0, grâce à un but de Joseph Ede Oloko à la 93e minute. Les hommes de Gernot Rohr comptent dix points après quatre journées, avec trois victoires et un nul.

Un sélectionneur qui garde les pieds sur terre

Gernot Rohr a refusé de s’enflammer : « Mon équipe est en progrès ». Il a reconnu que la rencontre avait été difficile. Son avenir reste en suspens, puisque son contrat expire le 31 décembre. Il assure n’avoir engagé aucune discussion et s’est exprimé ainsi : « Si je dois partir, je souhaite laisser une équipe en bon état ».

Il reste deux matchs à disputer en mars 2027. L’objectif est de terminer la campagne sans défaite. Ce sera la sixième participation du Bénin à la CAN, et la deuxième fois qu’il se qualifie pour deux éditions consécutives, après 2008 et 2010.