Claudy Siar arrive à N'Djamena pour la tournée de Bénin Influence au Tchad

Claudy Siar, chargé de mission du président Romuald Wadagni à la Culture, aux Médias et à la Visibilité du Bénin, est arrivé à N’Djamena, au Tchad, pour la tournée de Bénin Influence, déplacement qu’il avait annoncé le 23 octobre 2026 pour le début de novembre. La structure a confirmé son arrivée sur son compte X, et les deux pays se sont déjà rapprochés ces derniers mois, avec la signature d’un accord d’exemption de visa et l’ouverture d’une ambassade tchadienne à Cotonou le 2 janvier 2026.

« Arrivée du Chargé de Mission Claudy Siar à N’Djamena pour la tournée Bénin Influence. Accueil à l’aéroport Hassan Djamous par une forte délégation, dont l’Hon. Député Takilal N. Hilaire et S.E.M. Emmanuel Hounnoussa, Consul honoraire du Bénin. » a annoncé le compte de Benin Influence sur X.

Une tournée annoncée en direct le 23 octobre

Claudy Siar avait présenté cette tournée lors d’un premier direct sur les canaux numériques de Bénin Influence, en prévoyant le Tchad pour début novembre, puis le Sénégal. Il y avait aussi expliqué que la structure irait à la rencontre des Béninois de l’extérieur et des porteurs de projets, sur plusieurs continents, et il avait tenu à lever toute ambiguïté sur son rôle, avant d’en justifier l’utilité par la nécessité de reprendre la main sur l’image du pays.

« L’idée de Bénin Influence, ce n’est pas de produire du programme, ce n’est pas une boîte de production audiovisuelle. […] Durant très longtemps, les autres disaient de nous ce que nous devions assimiler. »

Nommé le 3 juin 2026, l’ancien animateur de RFI doit encore intervenir le 27 novembre à l’Africa Expert Summit de Cotonou, dont Bénin Influence est le partenaire principal.