Craignant l'Iran, les Etats-Unis déplacent leurs avions hors des bases britanniques pour la deuxième fois

Les États-Unis ont éloigné des appareils de la base de RAF Mildenhall, en Angleterre, selon le Wall Street Journal, qui s’appuie sur des sources proches du dossier, après une menace venue de l’Iran. Cette décision intervient quelques semaines seulement après celle de RAF Fairford : cinq Britanniques avaient alors été arrêtés aux abords de la base en septembre, ce qui avait conduit Washington à en retirer ses bombardiers B-1, des appareils utilisés pour des frappes contre l’Iran.

Des ravitailleurs déroutés vers l’Allemagne

À Mildenhall, ce sont cette fois des avions ravitailleurs qui sont concernés, puisque deux d’entre eux ont été déroutés vers l’Allemagne dès le matin, avant que d’autres ne soient déplacés vers ce pays et vers d’autres sites. Si la menace reste mal définie, les responsables américains débattant encore de sa nature selon le Journal, Londres se garde de tout commentaire sur un éventuel lien avec l’Iran et affirme que les appareils se déplacent régulièrement selon les besoins opérationnels. Aucune confirmation officielle américaine n’a, à ce stade, été trouvée.