Cyberattaques en France : le chef de la diplomatie iranienne s'en prend au pouvoir Macron

Abbas Araghchi réplique à Paris. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi mardi 10 novembre 2026 à l’accusation de la France, qui impute à l‘Iran les cyberattaques contre ses supermarchés. Sur X, il retourne le reproche contre le gouvernement d’Emmanuel Macron, et il écrit : « Incapable de gérer des frigos, encore moins de répondre aux griefs de son peuple, le gouvernement français rejette la responsabilité de ses échecs sur les autres. Oui, l’Iran est puissant. Mais contrairement à la France, nous n’exerçons pas notre puissance en soutenant des massacres à Gaza ou des bombardements d’écoles et d’hôpitaux ». Il répond ainsi à un communiqué publié la veille par le Quai d’Orsay.

En effet, la France affirme que la nuit du 11 au 12 octobre, une campagne a touché les systèmes de réfrigération de plus de 700 points de vente. Elle évoque des incendies et des denrées perdues pour « des dizaines de millions d’euros », et elle juge que « cette campagne était sans précédent par son ampleur et son niveau d’agressivité ». Les enquêtes la relient donc à Shahid Kaveh, une unité offensive rattachée aux Gardiens de la révolution.

Le ministère rappelle que l’Union européenne a déjà sanctionné en mars 2026 l’entité iranienne Emennet Pasargad. En effet, celle-ci est citée pour des actions contre Charlie Hebdo en 2023 et contre les Jeux de Paris 2024. La France convoque par conséquent l’ambassadeur d’Iran et prévoit de proposer de nouvelles sanctions à ses partenaires européens, tout en précisant qu’elle « se réserve le droit de prendre toute autre mesure, publique et non publique, qu’elle juge nécessaire et proportionnée ».