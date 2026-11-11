Décès de l'acteur américain Stacy Keach, interprète du détective Mike Hammer, à 85 ans

Stacy Keach, figure du théâtre et de la télévision américains depuis la fin des années 1960, est mort mardi 10 novembre 2026 à son domicile de Magdalenka, en Pologne, à l’âge de 85 ans. Sa veuve, Malgosia Tomassi Keach, a annoncé son décès dans une déclaration: « Stacy a quitté ce monde paisiblement, après un long et difficile combat contre une grave maladie cardiaque et une insuffisance cardiaque. Stacy n’était pas seulement un acteur légendaire, admiré et aimé du public du monde entier, mais aussi mon mari bien-aimé, mon compagnon et le cœur de notre famille ». Ainsi disparaît un comédien dont la carrière a mêlé les grandes scènes classiques et les écrans populaires.

D’abord formé à l’université de Californie à Berkeley, puis à la Yale School of Drama et à la London Academy of Music and Dramatic Art, Keach s’est imposé sur scène. En effet, son interprétation de Buffalo Bill dans Indians, la pièce d’Arthur Kopit, lui a valu en 1970 une nomination au Tony Award du meilleur acteur et un Drama Desk Award. Ensuite, il a incarné Hamlet, le roi Lear, Richard III, Macbeth et Falstaff, ce qui lui a ouvert les portes du Theater Hall of Fame en 2015.

Le grand public l’a cependant découvert en 1984 dans le rôle du détective privé Mike Hammer, sur la chaîne CBS, avec la série Mickey Spillane’s Mike Hammer. Parallèlement, il a tourné au cinéma, dans Fat City entre autres, et prêté sa voix à des documentaires et à des productions d’animation, dont Les Simpson et la franchise Planes de Disney.