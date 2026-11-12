Démission de Jensen Huang chez Nvidia : Trump veut Tim Cook pour lui succéder

Quelques heures après l’annonce du départ du patron de Nvidia, le président américain Donald Trump a désigné son successeur idéal. Ainsi, dans un message publié jeudi 12 novembre 2026 aux États-Unis, il propose Tim Cook, ancien dirigeant d’Apple, pour reprendre les rênes du géant des puces, et il a écrit : « MAINTENANT QUE Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui a fait un travail fantastique, a démissionné, il n’y a qu’un seul homme pour prendre sa place : Tim Cook d’Apple. Une légende remplace une légende ! ».

Ce texte, signé du président Donald J. Trump, est tombé le jour même où Jensen Huang a quitté ses fonctions de président, de directeur général et d’administrateur de Nvidia, avec effet immédiat.

Pourtant, cette proposition contraste avec les prises de position récentes de Donald Trump sur Tim Cook. Ainsi, en mai 2025, lors d’un déplacement dans le Golfe où Jensen Huang l’accompagnait, le président américain avait lancé : « Tim Cook n’est pas là, mais vous, vous y êtes. ».

Par la suite, il avait résumé son désaccord avec le patron d’Apple sur la production des iPhone en Inde par ces mots : « Un petit problème avec Tim Cook. ». Par ailleurs, Tim Cook a dirigé Apple pendant quinze ans avant de quitter son poste de directeur général le 1er septembre 2026 pour devenir président exécutif, et John Ternus lui a succédé. Enfin, le message de Donald Trump ne précise pas si Tim Cook a été sollicité, et ni lui ni Nvidia n’ont réagi pour le moment.