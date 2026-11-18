Onze marins blessés et un disparu : c’est le bilan communiqué mercredi 18 novembre 2026 par ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S), compagnie maritime des Émirats arabes unis, après l’attaque d’un de ses navires la veille au soir dans le détroit d’Ormuz. Les autres membres d’équipage ont été évacués. La société n’a précisé ni le nom du bâtiment, ni l’ampleur des dégâts, ni les circonstances de l’attaque. Ainsi, ce passage, par où transite environ un cinquième du pétrole mondial, reste au centre du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Des recherches toujours en cours

ADNOC L&S affirme que les opérations de recherche se poursuivent avec les autorités compétentes pour retrouver le marin manquant. Ensuite, la compagnie précise que les blessés reçoivent des soins médicaux sur place si leur état l’exige. Enfin, elle résume sa position par ces mots : « Soutenir les efforts de recherche et de sauvetage, notre équipage et les personnes touchées », avant de plaider pour la protection des marins et la liberté de navigation dans la zone. Aucune autorité n’a, à ce stade, attribué l’attaque à un auteur précis.

En outre, ADNOC L&S est la branche de transport maritime du groupe pétrolier public d’Abou Dhabi. Elle est cotée à la Bourse d’Abou Dhabi depuis juin 2023 et fournit des services de navigation et de logistique aux acteurs de l’énergie.

Une série d’attaques contre la flotte d’ADNOC

Cet incident s’ajoute à d’autres visant la même compagnie. En effet, le 10 novembre, un navire d’ADNOC L&S avait été endommagé par une attaque dans les eaux territoriales émiraties du Golfe, sans faire de blessés. De même, le 7 août, le groupe avait indiqué que 15 de ses bâtiments avaient été visés par des missiles et des drones en traversant Ormuz depuis le début du conflit.

De son côté, l’Iran a revendiqué plusieurs attaques contre des navires dans le détroit et au large d’Oman et des Émirats. Téhéran en attribue souvent la responsabilité aux exploitants, qu’il accuse d’avoir heurté des mines marines. Toutefois, cette version ne concerne pas explicitement l’attaque du 17 novembre.