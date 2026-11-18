Un homme et une femme sont morts, et personne ne sait encore qui ils sont ni comment ils ont fini dans l’eau. Leurs corps ont été découverts jeudi 12 novembre 2026 à Sausset-les-Pins, sur la Côte Bleue, en France, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Marseille. Le parquet d’Aix-en-Provence a donc ouvert une enquête pour déterminer les causes de ces deux décès.

Les secours sont intervenus vers 10h40, après l’alerte donnée pour un corps qui flottait devant la plage du Paradou. Peu après, un second corps a été repéré dans l’anse du Petit Nid, à environ 600 mètres. Le procureur Jean-Luc Blachon a décrit la scène à la fin de la journée : « Deux corps – une personne de sexe masculin et une personne de sexe féminin – ont été retrouvés dans l’eau, en bord de plage, à 600 mètres l’un de l’autre, l’un entièrement nu, l’autre partiellement déshabillé ». Il a ensuite précisé que « à cette heure, les personnes ne sont pas formellement identifiées », ce qui laisse entière la question de leur lien éventuel.

Pour l’heure, aucune cause de décès n’a été communiquée. Une autopsie doit donc établir si les deux personnes sont mortes noyées et rechercher d’éventuelles lésions. Les enquêteurs veulent aussi savoir depuis quand les corps étaient dans l’eau et à quelle date les deux personnes ont disparu. Aucune hypothèse n’est écartée, y compris celle d’un accident en mer.

Enfin, le littoral des Bouches-du-Rhône était placé ce jour-là en vigilance jaune pour les risques de pluie-inondation et de vagues-submersion, et la préfecture déconseillait de se rendre en bord de mer.