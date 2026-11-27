Originaires du Bénin, Aicha et Misso, se sont rencontrés pendant leur périple vers l’Europe. Ils ont raconté leur histoire sur AJ+ français le 27 novembre 2026. Après leur arrivée en Italie par la mer, fin 2023, ils ont poursuivi leur route jusqu’en Allemagne, où ils ont fini par se marier. Aicha évoque ce qui les a poussés à partir : « Mon mari et moi. On est partis parce que rien ne marchait au pays. Même si tu as des diplômes, c’est difficile de trouver du travail. Tu étudies, tu te bats, mais à la fin, rien. On voulait une vie digne, travailler et aider nos parents. »

Les routes migratoires africaines continuent d’être empruntées par des milliers de personnes chaque année. Selon les données de l’OIM, environ 446 200 déplacements ont été recensés en 2024 sur la route migratoire de l’Est. En 2025, les mouvements ont encore progressé sur cet axe, avec 351 000 déplacements enregistrés au cours des neuf premiers mois, contre 283 100 sur la même période en 2024. Vers l’Europe, 25 556 ressortissants d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont atteint le continent européen en 2025.

Une épreuve partagée

Sur la route, leur couple a tenu grâce à l’entraide : « Dans le désert, c’était très dur. Il y avait la fatigue, la peur et la soif. Quand moi je voulais abandonner c’est Misso qui me tenait, il me disait, Aicha, on va y arriver, ne lâche pas. Et quand moi aussi j’étais fatigué, c’est elle me donnait la force. On se parlait, on priait ensemble, on se partageait l’eau. Mais quand ils n’y avaient presque plus, on ne s’est jamais laissé seul. On marchait ensemble, on tombait ensemble, on se levait ensemble. On a vu qu’on pouvait compter l’un sur l’autre. Les petits problèmes de la vie, ça ne nous fait plus peur. Parce qu’on a déjà traversé le plus ensemble, notre amour est devenu plus fort. »

Une fois arrivés, d’autres obstacles se sont dressés : « Le plus dur c’est la langue, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas expliquer ce que tu veux. Tu ne peux pas te défendre. Et aussi, l’attente de papier. Tu attends, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et tu dois recommencer à zéro. Alors que tu avais déjà une vie avant. »

Aujourd’hui, ils tentent de reconstruire : « Aujourd’hui nous sommes en train d’aller à l’école pour pouvoir comprendre la langue. On n’imaginait pas que ça serait aussi dur. On a réussi à ce point, on a un toit, on mange à notre faim. Nos enfants sont en sécurité, pour nous c’est déjà beaucoup de choses. »

En guise de bilan et de conseil, ils disent : « Moi je ressens de la fierté parce qu’on a survécu on n’a pas abandonné et aussi de la reconnaissance pour ceux qui nous ont aidés sur la route et ici aussi. De la tristesse pour ceux qui ne sont pas arrivés et ceux qui sont aussi restés dans le désert on ne les oublie pas. Le désert est très dangereux. Beaucoup ne reviennent pas. Et si vous battez, battez ensemble. Soutenez-vous, ne vous lâchez jamais. Et si vous restez, battez-vous pour construire quelque chose au pays. Le plus important, c’est de ne pas perdre espoir. »