Le président béninois Romuald Wadagni tente de relancer le dialogue entre les dirigeants de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon des informations rapportées par Africa Intelligence, il aurait obtenu un accord de principe pour réunir les chefs d’État des huit pays membres au début de l’année 2027. Cette initiative intervient après plusieurs mois de blocage autour de la tenue d’une rencontre au sommet.

La préparation de ce rendez-vous aurait donné lieu à des consultations discrètes avec les autorités militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces trois pays, dirigés par des juntes, restent membres de l’UEMOA malgré leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Leur participation au dialogue communautaire constitue donc un enjeu important pour la relance des activités de l’organisation.

Plusieurs dossiers institutionnels et économiques devraient être abordés lors de cette rencontre. La réforme des statuts de l’Union figure parmi les sujets annoncés. Le renouvellement des mandats au sein des instances communautaires devrait également faire partie des discussions. À ces questions s’ajoutent les enjeux liés à la monnaie unique et à l’intégration monétaire.

Pour les États membres, la tenue de ce sommet pourrait permettre de reprendre les concertations au plus haut niveau et de débloquer certains dossiers restés en attente. Toutefois, l’accord de principe évoqué par le média ne signifie pas encore que toutes les modalités de la rencontre sont arrêtées.