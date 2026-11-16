Drogue : la déclaration de Tebboune qui inquiète au Maroc

Le président algérien a évoqué une action hors des frontières contre les lieux de fabrication de drogue, au nom de la légitime défense. Il n’a pas cité le Maroc, mais la phrase résonne déjà comme un avertissement dans la presse marocaine.

Dimanche 15 novembre, à l’ouverture de l’année judiciaire, Abdelmadjid Tebboune a franchi un cap dans son discours. Ainsi, après avoir décrit le trafic comme une « véritable guerre » contre la jeunesse algérienne, il a estimé que l’Algérie pourrait être amenée à « cibler la source de fabrication de ces drogues », en invoquant le droit à la légitime défense.

Même si le chef de l’État parle d’une possibilité, pas d’une opération en préparation, ce vocabulaire martial n’est pas nouveau. En effet, en mars 2025, il dénonçait déjà une « guerre non déclarée » venue des frontières ouest et sud. Mais la presse marocaine y voit un message adressé à Rabat, et Maroc Hebdo juge que le royaume est « en droit de s’interroger », reprochant au président algérien d’introduire une menace militaire dans un discours de politique intérieure.

Des relations déjà très tendues

En effet, les deux voisins n’entretiennent plus de relations normales. La frontière terrestre est fermée depuis 1994, et l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques en août 2021, en accusant Rabat d’« actes hostiles ». Dès lors, chaque déclaration sur la drogue est lue à travers le prisme des rivalités régionales.

De leur côté, les autorités algériennes insistent sur l’ampleur du phénomène. Selon la Gendarmerie nationale, près de 11 tonnes de kif traité et 837 kg de cocaïne ont été saisis en dix mois, et Alger a annoncé en septembre la création d’un organe antidrogue spécialisé.

Pour l’heure, aucune mesure concrète n’a été annoncée et aucune réaction officielle du Maroc n’a été relevée. Reste enfin la question du cadre juridique : une action militaire contre des sites de production à l’étranger poserait celle de la légitime défense en droit international, que les juristes n’ont pas encore commentée à ce sujet.