Cotonou a accueilli mercredi 25 novembre 2026 une rencontre réunissant le Bénin, Djibouti et le Sénégal autour d’une formation destinée aux personnes qui accompagnent les jeunes en marge de l’école. Adéyèmi Clément Kouchadé, le ministre béninois de l’Enseignement secondaire, a ouvert les travaux. Ces échanges sont organisés par la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN). Cette instance regroupe les ministres chargés de l’éducation dans les pays francophones.

Rappelons que la CONFEMEN a déjà multiplié les chantiers. Elle a présenté en septembre 2022, à New York, son PACTE, qui inclut déjà les alternatives éducatives. Avec l’UNESCO, elle a publié en 2023, une évaluation des manuels scolaires dans six pays, dont le Bénin et le Sénégal, et réuni à Dakar, en décembre 2023, une conférence de consensus sur les mathématiques au primaire.

Un bilan à tirer

Pour Olatoundji Martin Essoun, correspondant national de la CONFEMEN, il s’agit de « porter un regard collectif sur le chemin parcouru ». Les participants doivent mesurer ce qui a fonctionné, repérer les blocages et fixer les pistes pour consolider le dispositif. La coordinatrice de KIX Afrique 21, Maïmouna Cissoko Touré, a expliqué que les échanges s’appuieront sur les ateliers nationaux et sur la rencontre de mutualisation de Dakar, avant l’élaboration d’un plan d’action pour chaque pays.

Abdel Rahamane Baba-Moussa, secrétaire général de la CONFEMEN, a insisté sur le fait que les alternatives éducatives sont devenues indispensables pour proposer des parcours adaptés aux jeunes en difficulté. Le ministre Kouchadé a détaillé la suite : plans nationaux de déploiement, formation de relais et d’encadreurs, nouvelles sessions et suivi des savoir-faire sur le terrain. La rencontre s’achève ce 26 novembre et doit préparer un cadre régional pour 2026-2028 afin d’ancrer le dispositif dans les trois pays.