Éliminatoires CAN 2027 : les Guépards du Bénin entament leur préparation à Abidjan ce dimanche

Les Guépards du Bénin lancent ce dimanche 8 novembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire, leur regroupement en vue des deux rencontres face à la République centrafricaine, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Arrivés et installés samedi, les joueurs de Gernot Rohr entament dès dimanche, à 16 h 30, une séance de préparation physique.

Lors de la première journée, le Bénin a arraché le nul (1-1) sur la pelouse du Burkina Faso à Ouagadougou. Les Guépards se sont imposés 2-1 mardi 29 septembre, face à la Mauritanie au stade Alassane-Ouattara d’Ebimpé, grâce à un doublé de Rodolfo Aloko. Le Bénin partage la tête du groupe F avec le Burkina Faso avec quatre points.

Un programme chargé entre Abidjan et Douala

Deux autres séances sont prévues lundi 9 novembre au Lycée moderne, puis mardi 10 novembre, toujours à 16 h 30. Le mercredi 11 novembre, le staff et les joueurs reconnaîtront la pelouse du stade Félix-Houphouët-Boigny. Le premier duel contre la Centrafrique aura lieu jeudi 12 novembre à 19 heures, à Abidjan.

Après la rencontre, un décrassage suivi d’un entraînement est programmé vendredi 13 novembre à 10 heures, puis une nouvelle séance samedi 14 novembre à la même heure. Le second match se disputera lundi 16 novembre à 17 heures, au stade de Japoma, à Douala, au Cameroun.