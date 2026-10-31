Éliminatoires CAN 2027 : Gernot Rohr dévoile la liste des Guépards pour affronter la Centrafrique

Le sélectionneur Gernot Rohr a arrêté ce 31 octobre la liste des Guépards pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Le Bénin affrontera la République centrafricaine à deux reprises le 12 et le 16 novembre 2026. Ces deux matchs pourraient peser lourd dans la course à la qualification dans le groupe F.

Pour rappel, les Guépards ont pris quatre points sur six possibles dans le groupe. Au Burkina Faso, ils ont accroché les Etalons (1-1) le 25 septembre, puis battu la Mauritanie 2-1 le 29 septembre. Rodolfo Aloko a inscrit les deux buts de cette victoire, ce qui a permis au Bénin de prendre la tête du groupe.

Un groupe au profil varié

Trois gardiens sont retenus : Marcel Dandjinou, Kassifa Saturnin Allagbé et Serge Obassa. On retrouve en défense, Amadou Amiro, Charlemagne Azongnitode, Mariano Ahouangbo et Rachid Moumini. Le milieu compte Mattéo Ahlinvi, Parfait Faton et Romaric Amoussou. Auteur d’un doublé face à la Mauritanie, attaque, Aloko, figure en attaque aux côtés de Jodel Dossou et Joseph Oloko.

La Centrafrique n’a pas encore décroché le moindre point. Elle a perdu 3-1 contre la Mauritanie, puis s’est inclinée 1-0 face au Burkina Faso. Le Bénin devra confirmer son bon début face à un adversaire en quête de ses premiers points le 12 et le 16 novembre.