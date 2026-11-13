Elon Musk annonce qu'il va signer la pétition pour le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia

Elon Musk a affirmé le 13 novembre 2026, sur X, depuis les États-Unis, qu’une pétition circule pour réintégrer Jensen Huang à la direction de Nvidia. Le patron de Tesla et de SpaceX répondait à Yun-Ta Tsai, ingénieur chez Tesla, et il a écrit : « Une pétition est en cours pour réintégrer Jensen et je la signe aussi ». Auparavant, mercredi, à un internaute qui lui demandait d’embaucher le cofondateur de Nvidia, il avait déjà répondu : « Ce serait un honneur ». Ainsi, il a exprimé deux fois en deux jours son souhait de voir Jensen Huang reprendre un rôle de premier plan.

Pour rappel, plusieurs initiatives circulent en ligne pour demander le retour de Jensen Huang, sans qu’aucune ne soit désignée par le milliardaire.

Une démission après un aveu et une enquête interne

Le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête indépendante le 8 novembre. Le même jour, Jensen Huang a reconnu une liaison extraconjugale dans un message adressé aux salariés. Ensuite, il a quitté la direction de l’entreprise, qui pèse plus de 4 000 milliards de dollars en Bourse. Il renonce aussi à environ 108 millions de dollars de rémunération en actions non acquises, soit une infime part de sa fortune estimée à 138 milliards de dollars par l’indice Bloomberg des milliardaires.

Pendant 33 ans à la tête de Nvidia, Jensen Huang a bâti une organisation très centralisée autour de lui. Ainsi, il compte une soixantaine de collaborateurs directs et l’entreprise n’a pas de directeur des opérations. En outre, aucun successeur n’a été désigné publiquement à ce stade.

Enfin, Nvidia doit publier ses résultats du troisième trimestre de son exercice 2027 le 17 novembre. Cette présentation sera la première occasion pour les investisseurs d’interroger la direction sur l’avenir de l’entreprise et sur l’enquête en cours.