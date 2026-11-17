Emmanuel Macron a rejeté mardi 17 novembre 2026, en Malaisie, toute soumission de la France à la Chine comme aux États-Unis. Le président français s’exprimait à Kuala Lumpur, lors d’un dialogue économique de haut niveau.

Ainsi, alors que Pékin et Washington se disputent l’influence mondiale, il a d’abord défini la ligne de son pays : « Nous sommes dans un monde de désordre total, et je pense que la tentation aujourd’hui est de devenir soit le vassal de la Chine, soit le vassal des États-Unis. En tout cas, je suppose que c’est le projet de ces deux grandes puissances. Notre intention n’est pas de devenir un vassal, mais de défendre l’ordre multilatéral, de préserver et de renforcer notre autonomie stratégique, et de devenir plus indépendants ». Ensuite, il a abordé la défense et affirmé : « Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer le fait que la France a un modèle très spécifique. Nous ne dépendons pas des États-Unis. Nous avons nos propres capacités. Nous produisons nous-mêmes les capacités critiques ».

Ce discours n’est pas nouveau. En effet, le 3 avril 2026, devant des étudiants de l’université Yonsei, à Séoul, il avait déjà déclaré : « Notre objectif n’est pas d’être les vassaux de deux puissances hégémoniques, d’aucune d’entre elles, je dirais. Nous ne voulons pas dépendre de la domination de la Chine, disons, ni être trop exposés à l’imprévisibilité des États-Unis ».

Enfin, l’étape malaisienne clôt un déplacement de quatre jours en Asie du Sud-Est. Le chef de l’État l’avait commencé le 14 novembre au Cambodge, par une visite d’État et le Sommet de la Francophonie.