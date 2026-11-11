Équipe de France : le poste de Mbappé, seul sujet de friction possible avec Zidane avant Italie-France

Zinédine Zidane retrouve Kylian Mbappé jeudi 12 novembre 2026 à Milan, en Italie, pour le match Italie-France de la Ligue des nations. En effet, le capitaine des Bleus figure dans la liste dévoilée le 6 novembre, près de sept semaines après sa sortie sur blessure en Turquie. Mêmes si aucun désaccord public n’oppose le sélectionneur et son attaquant, mais une question tactique reste ouverte : où Mbappé doit-il jouer ? Ainsi, le poste de l’attaquant du Real Madrid devient un sujet sensible, d’autant que les Bleus doivent composer sans Ousmane Dembélé.

Pour rappel, en septembre, Zidane avait expliqué qu’il « apprécie particulièrement Mbappé sur le côté gauche, tout en le jugeant capable d’évoluer aux trois postes de l’attaque« . Puis il l’a aligné à cette place le 25 septembre à Izmit, pour sa première victoire sur le banc tricolore (1-0). Mbappé a inscrit l’unique but de la rencontre, mais il est sorti peu après, touché au genou gauche.

Le poste n’a rien d’inconnu pour lui. En effet, il a disputé 32 matches comme ailier gauche avec les Bleus depuis ses débuts en mars 2017, pour 21 buts et 16 passes décisives. Cependant, il s’est habitué à un rôle plus central sous Didier Deschamps, et c’est ce changement d’habitude que Zidane lui demande d’accepter.