Équipe de France : le surnom de « dictateur » de Mbappé refait surface malgré la polémique chinoise

Les excuses présentées par Kylian Mbappé n’ont pas suffi à faire taire les plaisanteries autour de ce surnom. Le lundi 9 novembre, il a de nouveau été utilisé, à Clairefontaine par un enfant lors de la séance d’entraînement ouverte au public des Bleus. Un jeune spectateur a amusé l’attaquant du Real Madrid. Il a lancé : « Le dictateur est arrivé ». Le joueur venait de poser pour une photo avec l’enfant.

Rappelons que fin octobre, dans l’émission The Bridge, Mbappé évoquait un montage mêlant son visage à celui de Mao Zedong, qu’il désignait comme « un dictateur chinois ». Plusieurs entreprises chinoises ont annoncé la fin de leur collaboration avec lui. Le joueur a présenté ses excuses, évoquant des « propos maladroits » et son « profond respect pour le peuple chinois et son histoire ». Pékin a dit prendre ces excuses « au sérieux », sans considérer l’affaire close pour autant. Le Real Madrid a lui aussi présenté ses excuses pour « le désagrément » causé.

Le programme des Bleus

Sur le terrain, Zinédine Zidane prépare avec son groupe deux rendez-vous de Ligue des nations. Les Tricolores affronteront l’Italie jeudi 12 novembre à Milan, puis la Turquie le 15 novembre à Bordeaux. Les deux rencontres seront diffusées à partir de 20h35 sur TF1 et TF1+. Une qualification ferait entrer les Bleus dans le dernier carré, prévu au printemps 2027.