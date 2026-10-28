Chine : le Real Madrid réagit à la polémique Mbappé et présente ses excuses

Après les excuses de Kylian Mbappé à la suite d’une polémique liée à une vidéo évoquant Mao Zedong, le Real Madrid a publié, mercredi 28 octobre, un communiqué destiné au public chinois dans lequel il y exprime ses regrets et réaffirme son attachement à la Chine.
Le Real Madrid est intervenu à son tour dans la polémique suscitée par les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong. En effet, ce mercredi, le club madrilène a présenté ses excuses au peuple chinois, tout en rappelant les liens qui l’unissent à ses millions de supporters dans le pays.
« Le Real Madrid C. F. tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour le désagrément que les récentes déclarations de notre joueur Kylian Mbappé ont pu causer », indique le communiqué du club.
Pour rappel, une séquence du podcast The Bridge, tourné en avril et animé par Aurélien Tchouaméni, a circulé sur les réseaux sociaux. Interrogé sur les mèmes le représentant, l’attaquant français a évoqué une image associant son visage à celui d’un homme qu’il croyait être un « dictateur chinois », une référence apparente à Mao Zedong.
Face aux réactions provoquées par cette séquence, Mbappé a présenté ses excuses mardi. Le Real Madrid a ensuite choisi de s’exprimer publiquement et de s’associer à la démarche de son joueur.
« Notre club a un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid. Le club se joint aux excuses publiques exprimées par Kylian Mbappé, dans lesquelles le joueur lui-même a fait part de ses regrets pour ses propos et a réitéré son respect envers le peuple chinois. Le Real Madrid réaffirme son engagement envers les valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures, et exprime son souhait de continuer à renforcer les liens d’amitié et d’affection qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens », souligne également le communiqué.