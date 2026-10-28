Chine : le Real Madrid réagit à la polémique Mbappé et présente ses excuses

Après les excuses de Kylian Mbappé à la suite d’une polémique liée à une vidéo évoquant Mao Zedong, le Real Madrid a publié, mercredi 28 octobre, un communiqué destiné au public chinois dans lequel il y exprime ses regrets et réaffirme son attachement à la Chine.

Le Real Madrid est intervenu à son tour dans la polémique suscitée par les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong. En effet, ce mercredi, le club madrilène a présenté ses excuses au peuple chinois, tout en rappelant les liens qui l’unissent à ses millions de supporters dans le pays.

« Le Real Madrid C. F. tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour le désagrément que les récentes déclarations de notre joueur Kylian Mbappé ont pu causer », indique le communiqué du club.

Pour rappel, une séquence du podcast The Bridge, tourné en avril et animé par Aurélien Tchouaméni, a circulé sur les réseaux sociaux. Interrogé sur les mèmes le représentant, l’attaquant français a évoqué une image associant son visage à celui d’un homme qu’il croyait être un « dictateur chinois », une référence apparente à Mao Zedong.

Face aux réactions provoquées par cette séquence, Mbappé a présenté ses excuses mardi. Le Real Madrid a ensuite choisi de s’exprimer publiquement et de s’associer à la démarche de son joueur.