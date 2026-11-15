Équipe de France : Mbappé attendu pour changer le visage des Bleus après la défaite en Italie

Dimanche 15 novembre, à Bordeaux, la France reçoit la Turquie (20h45, TF1) avec sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations en jeu. Selon les compositions probables, le retour de Kylian Mbappé pourrait transformer l’identité de l’attaque tricolore et celle de toute l’équipe.

Pour rappel, jeudi soir, à Milan, les Bleus se sont inclinés 3-1 face à l’Italie, sans leur attaquant. Kylian Mbappé était absent pour une gêne musculaire. Cette défaite a montré ce que l’équipe perd sans son meilleur buteur.

Son retour pourrait tout changer

Jennifer Mendelewitsch, consultante de l’After Foot, défend cette idée : « On va avoir quelqu’un qui concrétise les occasions, c’est surtout ça le plus important. On a vu une France créative oui, mais il faut encore quelqu’un qui soit capable de marquer les buts. Aujourd’hui, il n’y a personne qui est aussi constant que Mbappé à ce niveau-là. Ça va rassurer tout le monde, ça va permettre aussi de mettre la pression sur l’adversaire. Car quand Mbappé est là, c’est totalement différent dans leur esprit même si les autres sont aussi de très bons joueurs. Je pense au niveau psychologique et au niveau statistique, quand il n’est pas là ce sont deux équipes totalement différentes ».

Lors du dernier duel, fin septembre à Kocaeli, il avait inscrit l’unique but de la victoire 1-0. Sur sept confrontations, la France compte cinq succès, et sa seule défaite face à la Turquie remonte à 2019. Si Mbappé retrouve son efficacité habituelle, il pourrait confirmer le nouveau visage des Bleus.