Équipe de France : Mbappé, cible récurrente des critiques depuis un an

Le départ précipité de Kylian Mbappé du stade de Bordeaux, dimanche 15 novembre en France, relance un débat qui dure depuis un an. Ainsi, le capitaine des Bleus aurait quitté l’enceinte quinze minutes après la victoire contre la Turquie (2-1). Aussitôt, des internautes l’ont critiqué sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres l’ont défendu.

Pourtant, l’attaquant n’en est pas à son premier épisode de ce genre. En effet, en novembre 2025, son absence lors du déplacement en Azerbaïdjan avait déjà fait réagir. Ainsi, le consultant Jérôme Rothen avait déclaré : « Moi, cela me choque et j’assume ». Puis, en juin 2026, son absence en conférence de presse avant le premier match de la Coupe du monde avait suscité de nouvelles remarques. Dans la foulée, le consultant Florent Gautreau avait jugé : « Ça l’arrange bien de ne pas se prêter à cet exercice ».

Plus récemment, son forfait contre l’Italie, lors de la défaite 3-1 des Bleus, a ravivé les reproches. En effet, une image le montrant sur son téléphone pendant la rencontre a circulé sur les réseaux sociaux. Pourtant, il souhaitait jouer, mais le sélectionneur Zinédine Zidane avait préféré ne pas prendre de risque.

Pour sa part, Zidane a écarté toute tension en conférence de presse, la veille du match contre la Turquie : « Ma relation avec lui, c’est celle d’un entraîneur avec son joueur, et tout se passe parfaitement ». De même, après la rencontre, il a salué son capitaine au micro : « Très satisfait de Kylian. Il aurait mérité de marquer 2-3 buts, le gardien a fait des arrêts. J’ai aimé son rôle sans ballon. Il a joué son rôle de capitaine à merveille ! » Mais aucune réaction du sélectionneur sur les départs de dimanche soir n’a été rapportée à ce stade.