Équipe de France : Zidane clarifie sa relation avec Mbappé après les rumeurs de tensions

Zinédine Zidane a tenu à mettre les choses au clair concernant ses rapports avec Kylian Mbappé. Interrogé sur les supposés désaccords avec son capitaine, le sélectionneur de l’équipe de France a répondu lors d’une conférence de presse ce samedi 14 novembre, à la veille du match contre la Turquie en Ligue des nations. Il a assuré que leur collaboration se déroulait sans difficulté, tout en laissant transparaître son irritation face aux spéculations.

Ces interrogations ont pris de l’ampleur le 11 novembre, après les propos de Cyril Hanouna dans l’émission Tout beau, tout neuf sur W9. L’animateur a affirmé que le capitaine des Bleus ne souhaitait pas affronter l’Italie : « Kylian Mbappé, il n’a pas envie de jouer. Il ne sent pas trop le truc. Le match contre l’Italie, il s’en fout un peu, car c’est la Ligue des nations et ce n’est pas un match très important », a-t-il déclaré. Il a également raconté que Zidane aurait répondu à son joueur : « Tu sais quoi, tu ne vas pas jouer, merci, tu restes là-bas. » Hanouna est allé plus loin en affirmant : « Ça chauffe fort entre Mbappé et le groupe de l’équipe de France, ça se passe mal avec ses coéquipiers et Zidane. »

« La relation se passe parfaitement », assure Zidane

Zidane n’a pas souhaité alimenter davantage cette polémique. « Je ne comprends pas, mais ce n’est pas bien grave. C’est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le débat », a-t-il d’abord répondu. Il a ensuite décrit sans ambiguïté ses rapports avec l’attaquant madrilène : « J’ai la relation d’un entraîneur avec son joueur et ça se passe parfaitement. Le joueur, pareil avec moi, donc il n’y a pas de souci. »

Le technicien a regretté la propagation de ces informations : « Je ne peux pas empêcher de dire ce qui se dit. Mais ce sont des bêtises. C’est dommage. » Relancé sur son ressenti, il a reconnu : « Forcément ! C’est assez agaçant. » Par ailleurs, Zidane a confirmé qu’il comptait retrouver Mbappé face à la Turquie : « Bien sûr que ça change tout. On préfère l’avoir que ne pas l’avoir. Il n’y a pas de problème. Il sera avec nous demain. »