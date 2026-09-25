Équipe de France : avec 12 buts, Mbappé égale un record personnel face à la Turquie

Kylian Mbappé a porté son total à 12 buts avec les Bleus en 2026 vendredi contre la Turquie. Cette réalisation lui permet d’égaler son meilleur bilan sur une année civile avec l’équipe de France. Le capitaine français a ouvert le score lors du premier match de l’ère Zinédine Zidane. Ce but prend une dimension particulière pour la suite de son année internationale.

Avec encore des rencontres de Ligue des nations au programme, l’attaquant du Real Madrid peut désormais dépasser cette marque personnelle. Le calendrier de la sélection prévoit encore plusieurs rendez-vous après ce déplacement en Turquie.

Un record déjà égalé avant la fin de l’année

Avec 12 réalisations en sélection en 2026, Mbappé retrouve donc la meilleure performance annuelle de sa carrière avec les Bleus. Son prochain but lui permettrait d’établir une nouvelle marque personnelle sur une année civile. Cette performance intervient après une Coupe du monde particulièrement productive. Durant le tournoi disputé cet été, l’attaquant français a inscrit 10 buts et remporté le Soulier d’Or. Mbappé avait également profité du Mondial pour franchir plusieurs caps historiques. Lors du match contre le Sénégal, il était devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 réalisations.

Une nouvelle marque possible avec les Bleus

Le but inscrit en Turquie place donc Mbappé dans une situation particulière pour les prochains mois. Il n’a plus besoin de retrouver son meilleur total annuel : il l’a déjà rejoint. Son objectif statistique peut désormais être de le dépasser. La suite dépendra toutefois de son temps de jeu et de son état physique. Après son but contre la Turquie, le capitaine français a dû quitter la pelouse en raison d’une blessure.

La Fédération française de football a ensuite confirmé son forfait pour la suite du rassemblement, ce qui l’empêchera de participer aux prochaines rencontres internationales prévues durant cette période. Cette sortie réduit donc immédiatement ses possibilités d’améliorer son total avec les Bleus pendant cette fenêtre internationale. Elle ne remet pas en cause son record égalé, mais pourrait repousser à une prochaine échéance sa tentative de dépasser les 12 buts.

Une dynamique à poursuivre avec le Real Madrid

Pour la suite de sa saison en club, cette performance internationale constitue aussi un nouveau repère statistique, même si son impact sportif dépendra surtout de son retour à la compétition. Le Real Madrid reste engagé dans ses compétitions nationales et européennes, tandis que Mbappé avait terminé la saison 2025-2026 comme meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 réalisations. Le principal enjeu immédiat sera donc son rétablissement avant de reprendre avec le Real Madrid. S’il retrouve rapidement les terrains, il pourra poursuivre une année 2026 déjà marquée par plusieurs records en sélection et en club.