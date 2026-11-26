La blessure de Désiré Doué pourrait pousser Zinédine Zidane à revoir son organisation offensive chez les Bleus et relancer la question du positionnement de Kylian Mbappé.

L’absence de Désiré Doué pourrait avoir des conséquences sur la répartition des rôles en attaque chez les Bleus. Éloigné des terrains pour six mois, l’ailier du Paris Saint-Germain laisse un vide que Zinédine Zidane devra prendre en compte dans ses prochains choix. Pour Pierre Ménès, cette indisponibilité pourrait notamment conduire le sélectionneur à revoir la position de Kylian Mbappé.

L’ancien consultant de Canal+ estime ainsi que Zidane pourrait opter pour une attaque composée de Michael Olise à droite, Ousmane Dembélé dans l’axe et Kylian Mbappé sur le côté gauche. Ce scénario rappellerait les débuts du sélectionneur face à la Turquie, lorsqu’il avait déjà aligné son capitaine sur le flanc gauche, un positionnement qui n’aurait pas été apprécié par l’attaquant madrilène. Pour Pierre Ménès, ce nouveau choix pourrait être perçu par Mbappé comme une forme de défiance.

« Être décalé à gauche par Zidane, Mbappé doit avoir pris cela comme une forme de défiance. Il y a un truc qu’il faut bien voir, c’est que la blessure de Doué rebat les cartes. Jusqu’à cette blessure, tu pouvais te dire que l’attaque type des Bleus c’était Olise à droite, Mbappé dans l’axe et Doué à gauche. Est-ce que Barcola va juste prendre la place de Doué ? Je ne crois pas… Tout cela pourrait relancer l’idée de mettre Olise à droite, Dembélé dans l’axe et Mbappé à gauche », a estime le chroniqueur sportif.

Toutefois, Zidane avait tenu à écarter les spéculations sur une éventuelle mésentente. Le 14 novembre, il avait ainsi expliqué : « Moi, j’ai la relation d’un entraîneur avec son joueur et ça se passe parfaitement. » et avait également qualifié les rumeurs de brouille de « bêtises ».

La blessure de Doué remet donc sur la table une question tactique qui avait déjà suscité des interrogations. Pierre Ménès estime d’ailleurs que Mbappé pourrait interpréter un nouveau repositionnement à gauche comme une forme de défiance. Le choix final de Zidane sera donc particulièrement observé.