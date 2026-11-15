Essence au Bénin : le ministère du Commerce intérieur fait le point sur la situation

Les longues files d’attente devant les stations-service inquiètent. Sur TVC Bénin, le samedi 14 novembre, Fernando José Gomez, Directeur départemental du Commerce intérieur et de la Formalisation de l’économie de l’Atlantique et du Littoral, a déclaré : « Je voudrais de façon très formelle réaffirmer qu’il n’y a pas pénurie d’hydrocarbures au niveau des dépôts pétroliers béninois. »

La question de l’essence agite le pays depuis plusieurs semaines. À la mi-octobre, la ministre avait demandé aux distributeurs de déployer des moyens logistiques supplémentaires, et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, affirmait que les réserves couvraient « un trimestre voire un semestre », ajoutant que la situation « n’est pas une pénurie ».

Un problème logistique, selon le responsable

Selon M. Gomez, le stock national a fortement progressé : « le stock est passé d’un mois à trois, voire six mois aujourd’hui ». Le blocage se situe ailleurs. « Depuis quelques jours, nous sommes un peu en rupture de chaîne sur la distribution » du circuit formel. Les clients du marché informel se tournent désormais vers les stations. Le réseau officiel distribuait environ 300 000 litres par jour, alors que la demande nationale atteint 2,5 millions de litres. Ce surplus, dit-il, est « en train d’être convoyé » vers des stations « qui ne sont pas forcément préparées à l’absorber ».

Concernant les prix, le gouvernement a veillé à ce qu’ils « ne connaissent pas une hausse substantielle », alors que les cours internationaux ont, selon lui, « presque doublé ». Depuis le 8 octobre, le litre d’essence est à 750 francs et le gasoil à 765 francs.

Le responsable évoque aussi des dérives. Certains pompistes cèderaient leur disponibilité à des revendeurs qui surenchérissent sur le marché noir. « Nous avons déployé nos éléments sur le terrain pour faire un contrôle très strict. » Désormais, seuls les réservoirs des véhicules peuvent être servis.

Les files compteraient en moyenne « 10 véhicules », et « vingt à trente » motos. Il estime que « d’ici le week-end, ça ira ». Il appelle les opérateurs à investir davantage pour « mailler tout le territoire national ». Enfin, il lance un appel aux habitants : « Je voudrais dire aux populations de rester sereines. Le gouvernement travaille pour elles. Tout ira pour le mieux. »