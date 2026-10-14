Bénin : marché noir et pénurie de carburant, le gouvernement durcit le ton

Le gouvernement donne un ultimatum aux distributeurs de produits pétroliers et aux gestionnaires de stations-service pour rétablir un approvisionnement normal en carburant. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une rencontre qui a eu lieu ce mercredi 14 octobre 2026. La réunion d’urgence s’est tenue sur initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce. L’objectif en effet, est de trouver une solution aux longues files d’attentes observées dans les stations-service au cours de ces dernières semaines.

A cette réunion dirigée par le directeur de cabinet du ministère, Laurent Akpo, le directeur général des Dépôts pétroliers du Bénin (DPB), Sosthène Mesmin Hounsou, ainsi que des acteurs du secteur étaient présents. Il ressort de cette assise que les acteurs du secteur ont été invités à mobiliser rapidement les moyens logistiques nécessaires pour approvisionner leurs cuves en fonction de la demande.

Il s’agit d’une instruction ferme donnée par le gouvernement. Pour accompagner cette exigence, le gouvernement prévoit d’accélérer les formalités administratives liées à l’approvisionnement en produits pétroliers. Cette initiative aura le mérite de réduire les délais de traitement des opérations et de faciliter la rotation des camions-citernes.

Le marché noir dans le viseur du gouvernement

La rencontre a également été une occasion pour le gouvernement de dénoncer une pratique qui a été remarquée. Le directeur de Cabinet a dévoilé certaines pratiques frauduleuses qui aggraveraient les tensions sur le marché.

Des pompistes seraient impliqués dans le remplissage clandestin de centaines de bidons jaunes, notamment pendant la nuit, pour alimenter le marché noir. Ces pratiques réduiraient la quantité de carburant disponible pour les consommateurs ordinaires dans les stations-service.

Face à ces faits signalés, le ministère annonce un renforcement des contrôles. Les opérateurs reconnus coupables de ces pratiques, ainsi que les pompistes qui y seraient associés, s’exposent à des sanctions prévues par la loi.