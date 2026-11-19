Après avoir investi près de 500 millions de dollars pour soutenir des candidats républicains aux élections de mi-mandat de 2026, Elon Musk reconnaît que son engagement financier n’a pas produit les résultats espérés.

Elon Musk affiche des regrets après les élections de mi-mandat américaines de 2026. Le patron de Tesla et SpaceX, considéré comme l’homme le plus riche du monde, estime avoir dépensé trop d’argent pour soutenir les candidats républicains. Intervenant mercredi par visioconférence au DealBook Summit du New York Times, il a reconnu : « Je me sens assez ridicule d’avoir dépensé autant d’argent sans en retirer grand-chose. »

En effet, les résultats enregistrés par les candidats qu’il a soutenus sont particulièrement défavorables. Pour mémoire, à la Chambre des représentants, seuls trois des 37 candidats républicains appuyés financièrement par le milliardaire ont remporté leur scrutin : trente-trois ont été battus, tandis qu’une dernière course restait indécise au moment du bilan. De plus, au Sénat, six des sept candidats soutenus ont également perdu, un autre résultat n’étant pas encore tranché.

Face à ce bilan, Elon Musk reconnaît que son investissement n’a pas eu l’effet escompté. Toutefois, il estime que certains candidats auraient pu obtenir de moins bons résultats sans son soutien financier. Cependant, il admet les limites de cette stratégie : « Probablement que si je pouvais remonter le temps, j’aurais dépensé moins d’argent ».

Par ailleurs, le milliardaire a tenu à clarifier sa position politique en prenant ses distances avec le mouvement MAGA de Donald Trump. « Je ne suis pas un partisan de MAGA », a-t-il affirmé avant de préciser : « Si cela implique une adhésion aveugle à un ensemble de politiques du Parti républicain, alors je ne partage certainement pas cette position. »