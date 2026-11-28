Elon Musk est furieux après avoir découvert que l’armée américaine utilisait le réseau satellitaire Starshield de SpaceX pour piloter des drones d’attaque dans la guerre contre l’Iran. Selon une révélation du Washington Post ce 28 novembre, le patron de SpaceX a aussi appris que Téhéran exploitait le service satellitaire de son entreprise pour coordonner certaines opérations militaires contre les forces américaines.

Un précédent différend avait déjà opposé SpaceX et le Pentagone. En mai 2026, Reuters rapportait que l’armée américaine avait équipé plusieurs systèmes de drones LUCAS de terminaux Starshield. SpaceX réclamait alors une hausse du tarif mensuel, de 5 000 à 25 000 dollars par connexion estimant que le service fourni correspondait à une formule plus coûteuse. Elon Musk avait dénoncé l’utilisation du Starlink commercial pour des systèmes d’armes.

Une utilisation qui provoque la colère de Musk

Le problème portait sur l’utilisation d’une formule Starshield destinée aux opérations terrestres pour faire fonctionner des drones LUCAS d’après le Washington Post qui cite quatre personnes proches du dossier. Musk avait déjà averti le 1er mars sur X : « Il est contraire aux conditions d’utilisation de Starlink commercial d’utiliser le terminal pour des systèmes d’armes. Cela s’applique à tous les utilisateurs et le service est coupé lorsque cela est découvert. »

Il avait dénoncé en mai un « usage inapproprié du système civil Starlink à des fins militaires ». Le patron de SpaceX avait aussi salué les mesures prises contre les détournements russes en Ukraine : « Il semble que les mesures que nous avons prises pour empêcher l’utilisation non autorisée de Starlink par la Russie aient fonctionné. Faites-nous savoir si d’autres mesures sont nécessaires. » Au moins deux dirigeants de SpaceX ont été licenciés à la suite de ces incidents selon le Washington Post.