États-Unis : la FAA suspend tous les décollages d'avions après un problème de communication

La FAA a interdit vendredi 13 novembre 2026 tout décollage depuis les aéroports des États-Unis, jusqu’à nouvel ordre. Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a expliqué la mesure dans un message publié sur X par un problème de communication qui touche l’ensemble des centres de contrôle aérien du pays.

« La FAA a émis un arrêt au sol national pour tous les aéroports américains à la suite d’un problème de communication touchant tous les centres de contrôle de la circulation aérienne en route. Les techniciens de la FAA enquêtent sur le problème. Nous fournirons des mises à jour immédiates dès que nous en aurons » peut-on lire dans le communiqué de la FAA.

L’avis du centre de commandement de l’agence va dans le même sens, puisqu’il invoque des circonstances extraordinaires et des raisons de sécurité. Il précise aussi que tous les avions sont bloqués au sol et que les départs doivent rester suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Pour rappel, le pays compte 22 centres de ce type. Ils guident les avions de ligne en vol de croisière, au-dessus de 18 000 pieds. Les vols internationaux à destination des États-Unis sont traités au cas par cas, tandis que les appareils déjà en l’air poursuivent leur trajet.

Un arrêt national des départs reste exceptionnel. En effet, le dernier remonte à janvier 2023, après la panne du système NOTAM, qui transmet les avis de sécurité aux équipages. Avant cela, la FAA n’avait pris une telle décision qu’après les attentats du 11 septembre 2001.

Plus tôt dans la journée, les aéroports de Chicago O’Hare et Midway avaient déjà vu leurs départs suspendus à cause d’une panne d’équipement, avant que l’ordre ne soit étendu à tout le territoire.