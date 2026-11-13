Vols cloués au sol aux États-Unis : Washington examine un lien avec le système d'IA SMART

Les États-Unis ont connu vendredi 13 novembre 2026 leur troisième arrêt national du trafic aérien, après ceux du 11 septembre 2001 et de janvier 2023. En effet, la Federal Aviation Administration (FAA) a interdit tout décollage à 16 h 16, heure de l’Est, après une panne touchant ses centres de contrôle en route. Et pour cause, le secrétaire aux Transports Sean Duffy a évoqué « un problème de communication affectant tous les centres de contrôle du trafic aérien en route », et la FAA a ensuite parlé d’une « panne de télécommunications temporaire ». Même si l’origine reste inconnue, un fait de calendrier est examiné : le système d’IA SMART venait d’être étendu à ces mêmes centres.

Dans un premier temps, le secrétaire à la Sécurité intérieure Markwayne Mullin a écarté la piste d’une attaque : « Rien n’indique à ce stade qu’il s’agisse d’une attaque malveillante contre nous. Ce n’est pas un nouveau 11-Septembre. C’est une panne de télécommunications, c’est très différent ». Ensuite, interrogé sur un éventuel lien avec SMART, il a répondu : « Nous examinons cela », sans donner plus de précisions.

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Pour rappel, la FAA avait annoncé le 10 novembre le déploiement de SMART dans l’espace aérien de ses 22 centres, après un lancement le 21 septembre autour de Washington. L’outil croise environ 200 flux de données (météo, trajectoires, trafic, effectifs des contrôleurs) pour anticiper les congestions, et l’agence assure qu’il ne peut ni remplacer les contrôleurs ni prendre le contrôle d’un avion. Pour sa part, Air Space Intelligence, l’entreprise qui fournit SMART à la FAA, rejette toute responsabilité, selon le Washington Times : « L’arrêt actuel des vols ne repose pas sur le système SMART, sur un produit d’ASI ou sur notre intégration avec la FAA et le contrôle aérien, et n’en est pas la conséquence »