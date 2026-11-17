De nouvelles informations des services de renseignement américains font état de préparatifs iraniens en vue d’une éventuelle attaque contre des membres de l’administration de Donald Trump à Washington. Le média CNN rapporte le 16 novembre 2026, que Téhéran aurait étudié la possibilité d’utiliser une bombe sale radioactive ou une arme chimique pour frapper des cibles dans la capitale américaine. Il s’appuie sur les témoignages de sept responsables américains au fait de ces renseignements.

Les informations recueillies font état de lieux et de personnes susceptibles d’être visés, selon le CNN. Elles ont provoqué plusieurs réunions entre responsables américains afin d’étudier les mesures de prévention. Le journal rapporte que les autorités restent divisées sur les capacités opérationnelles de l’Iran.

Washington et Téhéran multiplient les menaces

Ces révélations interviennent alors que les tensions militaires restent vives. Le 14 novembre, Donald Trump a indiqué, à ses conseillers qu’il pourrait renoncer à de nouvelles frappes contre l’Iran en l’absence de provocations de Téhéran ou des houthis. Gholamhossein Darzi, le représentant iranien auprès de l’ONU, avait prévenu : « Toute nouvelle guerre d’agression des États-Unis et du régime israélien fera l’objet d’une réponse immédiate et décisive, sans hésitation ».

Sur les nouvelles informations, Lauren Bis, la porte-parole de la Maison-Blanche, a assuré que Washington « surveille toutes les menaces potentielles », avant d’ajouter : « À ce stade, il n’existe aucune menace crédible contre le territoire national ».

La mission iranienne auprès des Nations unies a affirmé que Téhéran « considère l’utilisation d’armes chimiques, quelles que soient les circonstances, comme totalement illégitime » et « rejette catégoriquement et réfute sans équivoque les fausses accusations fabriquées à ce sujet ».