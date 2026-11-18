Jérôme Rothen veut voir les plus grandes figures du football mondial s’unir contre Gianni Infantino. Dans son émission Rothen s’enflamme, diffusée sur RMC mercredi 18 novembre 2026, l’ancien international français a notamment interpellé Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Il estime que ces trois stars disposent d’une influence suffisante pour provoquer un changement à la tête de la FIFA. « La mobilisation doit partir d’eux », a-t-il insisté, rappelant que « le football appartient aux footballeurs ».

Cette sortie intervient alors que le mandat de Gianni Infantino fait l’objet de nombreuses contestations. En décembre 2025, le président de la FIFA avait remis un prix pour la paix à Donald Trump, suscitant des accusations de violation du principe de neutralité politique de l’instance. L’organisation FairSquare avait saisi la commission d’éthique de la FIFA à ce sujet. Plus récemment, son projet, finalement abandonné, d’ouvrir les droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés a provoqué une vive opposition de plusieurs dirigeants du football européen.

Rothen préconise une grève générale des joueurs

Pour Jérôme Rothen, les intérêts économiques défendus par l’actuel patron du football mondial prennent trop de place dans la gestion de cette discipline. Il reproche notamment à Infantino de tirer profit du travail des joueurs sans suffisamment tenir compte de leurs conditions. « Ils savent qu’Infantino n’est là que pour le business et qu’il prend du fric sur leur dos. C’est inadmissible. La santé du foot est en danger », a-t-il dénoncé sur RMC.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain estime qu’une simple contestation ne suffira pas à obtenir un changement de direction. Il propose plutôt une action collective susceptible de paralyser les compétitions. « La première chose, c’est arrêter de jouer. C’est la seule solution. Fais grève pendant 15 jours, tu verras s’ils ne virent pas Infantino ! », a-t-il lancé.

Son appel intervient alors qu’une bataille se dessine déjà pour la prochaine élection présidentielle de la FIFA, prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a officiellement annoncé sa candidature face à Infantino, qui brigue un quatrième mandat.