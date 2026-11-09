France : la Russie a alimenté les discours anti-immigration selon l'UE

La Russie a profité des récentes violences survenues en France pour diffuser des messages associant les troubles à une immigration incontrôlée et présentant les autorités françaises comme incapables de maintenir l’ordre. C’est ce que révèle une évaluation interne de l’Union européenne (UE), consultée par Reuters ce 9 novembre 2026. Un réseau clandestin russe a utilisé les réseaux sociaux selon ce document, pour orienter l’interprétation des événements et accentuer les divisions au sein de la société française.

Rappelons que les faits remontent aux manifestations du 17 octobre qui ont dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre, en pillages de commerces et en dégradations de bâtiments. La Russie est souvent accusée de mener des opérations de manipulation de l’information en Europe. Moscou rejette ces accusations. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a qualifié d’« absurdes » les allégations d’une implication russe dans les troubles européens.

Operation Overload au cœur de la campagne de désinformation

L’UE identifie un réseau baptisé « Operation Overload » dans son évaluation. Elle couvre la période du 7 au 21 octobre. Celui-ci aurait diffusé des vidéos imitant les codes des médias occidentaux pour donner davantage de crédibilité à des informations trompeuses. Certaines publications prétendaient que des migrants avaient violé des manifestants ou que des attentats terroristes étaient imminents.

Cette campagne cherchait selon le document à « présenter les dirigeants français comme faibles et de plus en plus autoritaires ». Selon l’évaluation, les auteurs de l’opération auraient voulu alimenter les tensions autour de l’immigration et faire croire que les gouvernements européens privilégient leur soutien à l’Ukraine au détriment des préoccupations nationales. Aucun élément ne permet d’affirmer que Moscou ou d’autres acteurs étrangers ont provoqué ou aggravé les manifestations. La Russie n’a pas répondu aux accusations.