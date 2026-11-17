L’Algérie consomme désormais plus de la moitié du gaz qu’elle produit, et cette part continue de grandir. Les chiffres de janvier à juillet 2026, publiés en septembre, montrent une production de 62,6 milliards de m³ de gaz naturel, soit environ 4 % de plus qu’un an plus tôt. Mais la demande intérieure a progressé de 7 % sur la même période, à 33,1 milliards de m³. Ainsi, les volumes disponibles pour l’export se réduisent, alors que Sonatrach cherche à relancer une production en recul depuis deux ans.

Une demande tirée par l’électricité

Le mois de juillet montre cet écart. La production y a atteint 8,6 milliards de m³, en hausse de 3 %, tandis que la consommation a bondi de 12,6 % pour atteindre 4,66 milliards de m³, la plus forte progression mensuelle de l’année. En effet, près de 99 % de l’électricité algérienne est produite dans des centrales à gaz, si bien que chaque pic de demande d’électricité se répercute directement sur les volumes brûlés. Dès lors, le record de 21 828 MW appelés sur le réseau le 19 août 2026, contre 20 628 MW l’année précédente, laisse prévoir une consommation de gaz encore élevée.

Les exportations ont reculé de 5 % en juillet, à 3,76 milliards de m³. Pourtant, les livraisons par gazoduc ont augmenté de 8,4 %, à 3,18 milliards de m³. En revanche, les ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont chuté à 0,58 milliard de m³, contre 1,03 milliard un an plus tôt, l’un des trois niveaux mensuels les plus bas depuis au moins 2013. Toutefois, il faut nuancer ce recul. Sur l’ensemble du premier semestre, les exportations restaient en hausse de 2,4 %, et ces données provisoires peuvent encore être révisées.

Sonatrach mise sur ses investissements

Le pays sort d’une période de repli. En 2025, la production algérienne a été de 101,84 milliards de m³, contre 104,49 milliards en 2024, soit environ 2,5 % de moins. Ainsi, le redressement du début de 2026, avec 4,2 % de hausse au premier semestre, reste fragile face à une consommation qui augmente plus vite.

Pour inverser durablement la tendance, Sonatrach a présenté en février 2026 un programme d’investissement pouvant atteindre 60 milliards de dollars sur 2026-2030. Il prévoit environ 950 puits de développement et des milliers d’interventions sur les puits existants, afin de freiner le déclin des champs anciens comme Hassi R’Mel.

Son PDG, Noureddine Daoudi, a défendu ce plan dans un entretien accordé le même mois, en affirmant que « le groupe Sonatrach accorde une importance primordiale à l’exploration et à la production, considérées comme vitales pour toute compagnie pétrolière et gazière », et c’est donc sur ces deux leviers que repose l’objectif affiché par Alger de doubler sa production à 200 milliards de m³ par an. Cependant, cette ambition reste très éloignée des quelque 100 milliards de m³ produits aujourd’hui, et le défi est double : extraire davantage tout en contenant une demande intérieure qui absorbe une part croissante de cette hausse.