Et si votre prochain programme télévisé était entièrement conçu autour de vos goûts, avec votre propre visage dans le rôle principal ? C’est l’une des possibilités explorées par Google, qui envisage de repousser les limites de la personnalisation audiovisuelle grâce à l’intelligence artificielle.

Jusqu’ici, les plateformes numériques se sont surtout attachées à recommander des films et des séries susceptibles de plaire à leurs abonnés. Désormais, Google envisage d’aller plus loin en explorant la création de programmes inédits dans lesquels chaque téléspectateur pourrait devenir le personnage principal. Baptisé « My Channel » (« Ma Chaîne »), ce concept repose sur une chaîne capable de proposer des contenus audiovisuels fabriqués spécialement pour son utilisateur.

Pour concrétiser cette idée, le groupe américain prévoit de mobiliser différentes informations liées aux habitudes numériques du public. Les genres cinématographiques appréciés, les programmes déjà visionnés, les caractéristiques des appareils utilisés ou encore certaines données démographiques pourraient ainsi servir à orienter la production. À partir de ces éléments, des modèles d’intelligence artificielle élaboreraient des scénarios et des vidéos correspondant aux préférences de chacun. Cette programmation pourrait être déclenchée directement par l’utilisateur, mais également renouvelée automatiquement à intervalles réguliers.

Toutefois, c’est une autre fonctionnalité qui donne à ce projet son caractère particulier. En effet, le système pourrait permettre aux téléspectateurs d’apparaître eux-mêmes dans les productions. À partir de leurs photographies ou de leurs vidéos, l’intelligence artificielle serait en mesure de créer un avatar reproduisant leur apparence, tandis que leur voix pourrait être synthétisée pour interpréter les dialogues. Concrètement, un amateur de cricket pourrait se retrouver au cœur d’une fiction consacrée à une grande compétition, encourager son équipe nationale depuis les tribunes ou même interagir avec son joueur préféré. De la même manière, les amateurs de thrillers, de polars et de films d’action pourraient découvrir des histoires combinant leurs genres favoris.

Au-delà de cette nouvelle expérience de divertissement, Google envisage également des retombées commerciales. Le brevet prévoit notamment un dispositif permettant d’intégrer des publicités directement dans les vidéos générées par l’intelligence artificielle. Les annonceurs pourraient ainsi disposer d’un nouvel espace pour atteindre les consommateurs à travers des contenus adaptés à leurs centres d’intérêt.

Cette orientation s’inscrit dans la continuité du parcours de Google. En effet, fondé en 1998, le groupe américain s’est imposé comme un géant mondial de la technologie. Après avoir transformé les usages avec son moteur de recherche, Android, YouTube, Gmail et Google Maps, l’entreprise poursuit ses explorations dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Néanmoins, cette télévision personnalisée n’est pas encore une réalité commerciale. Le concept figure dans une demande de brevet déposée le 13 mai 2025 par Google LLC et publiée le 19 novembre 2026 par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Deux ingénieurs, Aravind Reddy Ayuluri et Prameela Kavya Thummuru, sont cités comme inventeurs. Selon Patentlyze, la demande aurait fait l’objet d’un rejet par un examinateur américain. Google pourrait encore modifier ses revendications ou contester cette décision. À ce stade, aucun lancement n’a été annoncé et aucun calendrier de mise à disposition n’est connu.