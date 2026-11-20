La chanteuse canadienne Grimes, ancienne compagne d’Elon Musk, a critiqué mercredi 18 novembre 2026, sur le réseau social américain X, la promotion que fait le milliardaire de Claudia, une artiste entièrement créée par intelligence artificielle. Musk venait de partager une vidéo de l’une de ses performances, avec ce commentaire : « La superintelligence va pirater votre système limbique ». Grimes, avec qui il a eu trois enfants, a donc réagi dans la foulée, et l’échange a vite pris un tour personnel.

Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, s’est d’abord adressée directement à son ancien compagnon : « La fixation sur les fausses femmes ressemble à une façon de se consoler. Je suis fan de Claudia, mais elle n’a pas de contrat pour un sac Birkin, et ce n’est pas une « elle » : c’est une créature extraterrestre à la fois bénie et hantée par toute la mémoire ancestrale ». Elle a ensuite précisé sa pensée avec une référence au philosophe allemand Nietzsche : « Sexualiser une espèce qui ne peut pas avoir de rapports sexuels est la définition ultime du dernier homme de Nietzsche, et nous pouvons faire mieux que de la réduire à une esclave sexuelle ». Puis, face à un partisan de Musk intervenu dans la discussion, elle a insisté : « Il peut faire mieux. Il devrait s’élever au-dessus de ça. Il devrait être le roi que nous voudrions tous qu’il soit. S’il faisait un pas en avant et se montrait magnanime, il pourrait gagner le Mandat du Ciel, qu’il a actuellement perdu ».

Une réponse de Musk centrée sur Starship

Musk n’a pas répondu sur le fond. En effet, il a d’abord posté un clip de Claudia intitulé « WHITEPILL », accompagné de ces mots : « Prends la pilule blanche ». Il a ensuite repris l’image du Mandat du Ciel pour clore l’échange : « Je ne veux pas être roi, et c’est Starship qui détient le Mandat du Ciel ». Starship étant la fusée géante de son entreprise SpaceX. Quant au « Mandat du Ciel », c’est une notion de la pensée politique chinoise ancienne : un souverain qui gouverne mal perd sa légitimité.

Rappelons que le couple s’était formé en 2018, après un premier contact sur Twitter, l’ancien nom de X. Il s’est séparé en 2021, après trois ans de relation. Il a trois enfants : X Æ A-Xii, né en 2020, Exa Dark Sideræl et Techno Mechanicus. Musk possède X depuis 2022. Grimes prépare de son côté un album inspiré par l’IA, Psy Opera, dont elle a déjà dévoilé plusieurs titres, mais qui n’a pas encore de date de sortie officielle.