Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne figure pas dans la liste de Daniel Riolo. Mardi 17 novembre 2026, l’éditorialiste a dévoilé ses cinq plus grandes légendes du club dans l’After Foot sur RMC, en France. Ainsi, il place Marquinhos en tête, devant Luis Fernandez, Raí, Ousmane Dembélé et Pedro Miguel Pauleta. Kylian Mbappé en est absent, alors qu’il a marqué plus de 250 buts sous le maillot parisien. Or, l’émission avait demandé à ses chroniqueurs de faire le même exercice pour plusieurs clubs, dont l’OM et l’OL. Riolo a donc dû s’expliquer sur ce choix.

Pour justifier l’absence de l’attaquant, Riolo met en avant le rapport des supporters avec lui. « Le cœur des Parisiens, ça compte, même si c’est le meilleur buteur de l’Histoire du club. Il y a des divisions… Or, une légende doit rassembler toutes les époques » a-t-il déclaré. En effet, en mai 2024, quelques semaines avant le départ de Mbappé du club, il affirmait déjà dans l’After Foot : « Si tu fais un livre d’histoire, il est là, Mbappé. Mais il y a un truc qui est complètement fou avec ce joueur, c’est que je suis sûr qu’il ne fait pas partie du top 5 des joueurs qui ont le plus fait vibrer les supporters du PSG ». Ainsi, plus de deux ans plus tard, sa position reste la même : le classement repose sur l’adhésion des générations de supporters plutôt que sur les statistiques.

Pauleta et Dembélé retenus, Marquinhos au sommet

Pourtant, Riolo a retenu deux profils très différents pour les dernières places. Dembélé, Ballon d’Or 2025, occupe la quatrième. Pauleta, qui a joué à Paris entre 2003 et 2008, complète le classement, et Riolo a tenu à rappeler ce qu’il représente : « Il a vécu des années de galère. Il est pendant des années, le capitaine, l’homme qui tire l’équipe vers le haut », avant d’ajouter à propos de la finale de Coupe de France 2006 remportée contre l’OM : « En 2006, quand le PSG bat l’OM en finale de Coupe de France, qu’à l’époque le club est à des années lumière de la Ligue des Champions, ça compte ».

Enfin, Marquinhos devance Luis Fernandez et Raí. Le défenseur brésilien a soulevé la Ligue des champions lors des deux dernières saisons. Arrivé à Paris en 2013, il a donc connu les années d’élimination comme le sacre européen. Son classement au premier rang récompense cette longévité et ce palmarès, et laisse le meilleur buteur de l’histoire du club hors du podium.