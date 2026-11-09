Guerre en Ukraine : les États-Unis associent quatre pays européens aux discussions d'Abou Dhabi

Les 10 et 11 novembre, les pourparlers entre Moscou et Kiev reprennent à Abou Dhabi sous médiation américaine. Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner espèrent rapprocher les deux belligérants sur les questions territoriales et les garanties de sécurité selon Axios, qui publie l’information le 9 novembre 2026. L’initiative dépasse le cadre russo-ukrainien. Des responsables de l’OTAN, de l’Union européenne, ainsi que de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Italie, ont été invités à des discussions séparées en marge des négociations.

Ce retour à la table intervient après une longue interruption. Les discussions entre Kiev et Moscou étaient au point mort depuis près de huit mois, suspendues à cause de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par des bombardements israélo-américains contre l’Iran. Trois cycles avaient déjà eu lieu en 2026 avant cette pause : deux à Abou Dhabi, en janvier et en février, puis un à Genève, également en février.

Deux groupes de travail en parallèle

Deux groupes de travail sont prévus. Le premier traitera des questions militaires, le second des questions politiques et territoriales. Sur ce dernier point, la Russie réclame l’intégralité du Donbass. Les échanges porteront aussi sur les garanties de sécurité après la guerre et sur la surveillance d’un éventuel cessez-le-feu selon Axios.

La Maison-Blanche affiche un optimisme prudent, mais les perspectives d’accord restent incertaines précise le journal. Moscou et Kiev défendent des exigences opposées. Les attaques russes contre des villes ukrainiennes se poursuivent et Vladimir Poutine refuse d’accepter un cessez-le-feu. Washington espère que ces rencontres permettront de rapprocher les positions. Elles pourraient aussi ouvrir la voie à de nouveaux déplacements de Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou et à Kiev.