Guinée : après le fer de Simandou, l'État veut reprendre la main sur la bauxite

La Guinée, premier exportateur mondial de bauxite, veut désormais fixer elle-même le prix de son minerai. Selon Guinéenews, Daouda Diakité, conseiller principal au ministère des Mines et de la Géologie, a annoncé en mars 2026 que le pays finalise le Guinea Bauxite Index (GBX). Il s’exprimait à Miami, aux États-Unis, en marge de la conférence internationale sur la bauxite et l’aluminium, tenue du 23 au 25 mars. Quatre mois plus tôt, Conakry lançait l’exploitation du fer de Simandou. Le pays étend ainsi à la bauxite sa volonté de contrôler ses ressources, sur un minerai qu’il vend déjà en très grande quantité.

Le responsable a fait le point sur l’avancement du projet, sans révéler l’identité du partenaire ni le coût du contrat : « Nous sommes en phase finale de lancement de l’indice de la bauxite de Guinée (GBX) et finalisons le contrat avec notre partenaire. Cet indice représente une avancée majeure pour la transparence et l’équité du marché. » Le GBX doit devenir la référence officielle pour fixer le prix FOB (Free on Board) de la bauxite guinéenne, c’est-à-dire le prix au départ du port, avant le transport. Il doit aussi tenir compte des variations du fret maritime, afin de préserver la compétitivité du minerai guinéen tout en assurant à l’État une rémunération jugée plus juste.

Simandou, le premier jalon

Cette ambition suit le lancement de Simandou, l’un des plus grands gisements de fer au monde. Le président de transition Mamadi Doumbouya a lancé officiellement l’exploitation le 11 novembre 2025 au port de Moribaya, après près de trente ans d’attente. Le projet repose sur deux exploitants : Winning Consortium Simandou, un consortium sino-singapourien, et Simfer, détenue par Rio Tinto et Chinalco. Il comprend aussi un chemin de fer d’environ 670 kilomètres jusqu’à la côte et vise jusqu’à 95 millions de tonnes de minerai par an à pleine capacité. L’État guinéen y conserve 35 % de l’exploitation minière. Les premières cargaisons sont arrivées en Chine fin mars 2026.

Un écart entre prix FOB et CIF dans le viseur

Les autorités veulent réduire l’écart qu’elles jugent artificiel entre le prix FOB et le prix CIF, qui inclut le fret et l’assurance. Cette pratique serait répandue chez certaines sociétés, en particulier asiatiques. Le sujet n’est pas nouveau. Depuis le 1er septembre 2022, un prix de référence s’applique à la vente de bauxite en Guinée. À l’époque, des données du ministère montraient des prix allant de 9 à 13 dollars la tonne selon l’entreprise. Le conseiller économique et fiscal du ministère, Yakouba Kourouma, estimait alors que cette mesure pouvait rapporter environ un milliard de dollars de recettes en 2023.

Le cadre financier compte aussi. Dans le cadre de l’accord « mines contre infrastructures », les recettes de ces ventes sont souvent domiciliées dans des banques chinoises. Elles servent de garantie au financement de projets d’infrastructures en Guinée.

Un calendrier qui a glissé

L’annonce de mars 2026 intervient après plusieurs reports. Le gouvernement avait présenté le GBX en avril 2025, avec une mise en œuvre prévue d’ici la fin de l’année. En juillet 2025, il a créé la compagnie maritime GUITRAM et imposé que la moitié des volumes de bauxite exportés voyagent sous pavillon guinéen. En mars 2026, le contrat avec le partenaire chargé de l’indice était toujours en cours de finalisation.

L’enjeu dépasse le cadre national. La Guinée a produit environ 130 millions de tonnes de bauxite en 2024, selon les estimations du secteur, et la Chine absorbe l’essentiel de ses exportations. Les autorités espèrent que le GBX deviendra une référence internationale, comme il en existe pour le pétrole. Une question reste ouverte : le marché, et en particulier des places comme la bourse de Shanghai, le reconnaîtra-t-il ?