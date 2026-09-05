Cinq ans après, Doumbouya promet de mener Simandou 2040 "à son terme"

Un moment de silence a été demandé samedi à l’ensemble des Guinéens en mémoire des victimes du 5 septembre 2021. Dans une adresse à la nation, le président Mamadi Doumbouya a marqué le cinquième anniversaire du coup d’État ayant renversé Alpha Condé par un hommage aux militaires tombés ce jour-là, plutôt que par un bilan de son mandat.

Un hommage prioritaire aux disparus

Le chef de l’État a consacré l’ouverture de son message aux membres des Forces de défense et de sécurité disparus depuis cinq ans. Ma première pensée n’est pas pour ce que nous avons bâti depuis. Elle est pour ceux qui ne sont plus parmi nous, a-t-il déclaré, selon le texte diffusé sur ses réseaux sociaux. Une prière a été formulée pour le repos des âmes des victimes, avec un appel au recueillement adressé à chaque citoyen, où qu’il se trouve.

L’ethnocentrisme présenté comme en recul

Le président a défendu un bilan centré sur la cohésion nationale. Selon ses propos, le pays aurait fait reculer l’ethnocentrisme, qui pendant des décennies aurait divisé les communautés guinéennes. Le vivre-ensemble ne relèverait plus, à ses yeux, d’un discours de circonstance mais d’une réalité durable. Le pouvoir met régulièrement en avant l’unité nationale comme condition de réussite des grands chantiers économiques du pays, au premier rang desquels figure le programme Simandou 2040.

Les réformes et projets structurants maintenus

Le président a réaffirmé son engagement à mener les réformes engagées et les projets structurants jusqu’à leur terme, sans donner de calendrier précis. Il a cité le programme Simandou 2040, plan de développement sur quinze ans destiné, selon ses mots, à offrir aux générations futures une Guinée prospère, digne et souveraine.

Ce programme, adossé à l’exploitation du gisement de fer de Simandou inauguré en novembre 2025, repose sur un investissement annoncé de plus de 200 milliards de dollars sur quinze ans. Les autorités guinéennes visent un produit intérieur brut porté à environ 152 milliards de dollars d’ici 2040, contre près de 35 milliards actuellement, ainsi que la création de plus de 50 000 emplois directs et indirects liés au secteur minier. Le président a conclu son message par une reconnaissance adressée aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’à leurs familles, avant d’appeler la bénédiction divine sur la République de Guinée.