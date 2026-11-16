Guinée : le JNIM menace-t-il le pays depuis le Mali ? Ce que révèle une étude de terrain

La Fondation Konrad-Adenauer a publié le 25 octobre 2026 une étude sur l’implantation du JNIM, groupe lié à al-Qaïda, dans le sud-ouest du Mali, à la frontière de la Guinée. Réalisée par l’organisation SITOC en juin et juillet 2026, l’enquête repose sur 68 témoignages recueillis dans le sud-ouest malien et en Haute-Guinée. Ainsi, des responsables locaux, des représentants de la société civile, des acteurs de la sécurité, des orpailleurs et des éleveurs transhumants ont été interrogés.

Les auteurs décrivent « une progression graduelle du JNIM, combinant infiltration discrète, implantation dans les espaces forestiers, constitution de relais locaux et recours à la coercition ». Dès lors, ils utilisent les sites d’orpaillage et les couloirs de transhumance pour se déplacer, se financer et étendre son influence. Puis l’étude insiste sur un point précis, « les routes reliant Bamako à la frontière guinéenne et au port de Conakry revêtent, à cet égard, une importance particulière ».

Toutefois, le rapport reste prudent sur la situation en Guinée et fait une distinction entre la présence de combattants, l’installation durable de réseaux et le contrôle d’un territoire. En revanche, ses données confirment l’ancrage du JNIM au Mali. Quant aux indices d’infiltration côté guinéen, ils ne suffisent pas, selon l’étude, pour affirmer que le groupe contrôle une zone ou qu’il dispose d’un front armé structuré.

Enfin, l’orpaillage et la transhumance ne radicalisent pas en eux-mêmes mais le JNIM exploite plutôt les conflits fonciers, les tensions autour des ressources et le manque d’accès à la justice et aux services publics. Pour y répondre, les auteurs recommandent « une coopération bilatérale permanente en matière de renseignement et d’alerte, une meilleure protection des populations et un renforcement de la présence civile de l’État », ainsi qu’une médiation sur les conflits fonciers et pastoraux et des dispositifs communautaires ouverts à tous.