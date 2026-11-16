Mali : la Mauritanie, pays du Maghreb le plus exposé à la crise, selon l'IEEE

L’Institut espagnol d’études stratégiques (IEEE) a publié le 13 novembre 2026 une analyse qui désigne la Mauritanie comme le pays du Maghreb le plus directement menacé par la dégradation de la situation au Mali. Signé de l’analyste Jaime Bello, le texte précise que ses idées n’engagent pas le ministère espagnol de la Défense. Selon lui, Nouakchott subit trois pressions à la fois : une frontière poreuse, la menace terroriste et l’accueil massif de réfugiés.

Tout part de l’offensive lancée le 25 avril par le JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, avec le Front de libération de l’Azawad contre six villes maliennes, dont Bamako et Kidal. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a été tué à Kati, d’après l’analyse. Or la frontière commune dépasse 2 200 kilomètres, en grande partie désertique, ce qui expose la Mauritanie à une possible infiltration du JNIM. Jaime Bello en conclut que « toute cette pyramide de stabilité construite ces dernières années est menacée d’effondrement par la grave situation au Mali voisin », et il ajoute que cette crise « constitue un défi majeur pour sa sécurité ».

Pourtant, la Mauritanie n’a subi aucun attentat depuis 2011 et applique une stratégie antiterroriste en vigueur depuis 2012. Sa fragilité vient désormais des réfugiés. Le gouvernement mauritanien en compte environ 400 000, soit 7,5 % de la population du pays, et plus de 35 % dans la région de Hodh el Chargui. Ainsi, le camp de M’Berra, prévu pour 70 000 personnes, en abrite plus de 120 000 enregistrées. L’auteur redoute que « cette présence massive tende fortement l’attribution des ressources de l’État et puisse dégénérer en frictions, voire en violences de la part de la population locale ».

L’Espagne et l’Union européenne sont aussi concernées. En effet, les arrivées aux Canaries ont baissé de 60 % en 2025, après le record de près de 47 000 en 2024, puis de 70 % au premier semestre 2026, une évolution que l’analyste attribue en grande partie à la coopération avec Nouakchott. Il recommande donc de la renforcer, car « la proximité de deux menaces sérieuses, le terrorisme et les migrations massives, susceptibles de se propager à notre pays, doit être traitée avec toute la priorité que méritent nos autorités ». Cependant, le texte a été rédigé alors que la situation au Mali semblait stabilisée, avec des échanges de prisonniers en août.