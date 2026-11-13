Haïti : les forces de Bukele frappent fort en reprenant un stade occupé par des gangs

La Police nationale d’Haïti a annoncé, vendredi 13 novembre, avoir repris le contrôle du stade Sylvio-Cator, à Port-au-Prince. L’enceinte était occupée par des groupes armés depuis février 2024. Après l’opération menée jeudi avec la Task Force et les forces haïtiennes, le site a été placé sous la protection de militaires salvadoriens.

Cette reprise s’inscrit dans le déploiement décidé par le président Nayib Bukele pour soutenir la lutte contre les gangs. Environ 2 000 soldats salvadoriens sont présents en Haïti, avec un effectif qui devait pouvoir atteindre 2 500 hommes. Plus tôt cette semaine, le dirigeant salvadorien avait annoncé que ses troupes ont également participé aux opérations visant la résidence de Wilson Joseph, chef présumé du gang 400 Mawozo, et des installations présentées comme le quartier général de ce groupe. Toutefois, son dirigeant n’a pas été arrêté.

Le stade représente un enjeu qui dépasse le cadre sécuritaire. Avant son occupation, il accueillait les rencontres de la sélection nationale haïtienne. La dégradation de la situation avait contraint les Grenadiers à disputer leurs matchs à domicile à l’étranger, notamment à Curaçao. Par ailleurs, Nayib Bukele a annoncé que l’enceinte servirait désormais de base opérationnelle pour poursuivre les opérations dans les zones contrôlées par les gangs.

Pour rappel, cette coopération avait déjà été saluée par le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé. Comme l’avait rapporté La Nouvelle Tribune le 11 novembre, il avait déclaré : « Je salue l’engagement des forces salvadoriennes dans la lutte contre les gangs » etavait également félicité Nayib Bukele pour son soutien.