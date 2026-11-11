Interrogé sur Riner candidat à l'Élysée, Zidane répond en une phrase avant France-Italie

Zinédine Zidane a refusé de se prononcer sur la candidature de Teddy Riner à la présidentielle, ce mercredi 11 novembre 2026 en France, lors de la conférence de presse précédant le match des Bleus contre l’Italie en Ligue des nations. Ainsi, interrogé directement sur le sujet, le sélectionneur a préféré adresser un message au judoka plutôt que de donner un avis politique. En effet, sa réponse tient en une seule phrase : « Mon avis sur la candidature de Teddy Riner aux présidentielles ? Non, je ne vais pas commenter ça, je lui souhaite juste bonne chance pour ce qu’il veut entreprendre, c’est la seule chose que je veux lui dire ».

Une candidature annoncée deux jours plus tôt

Quintuple champion olympique de judo, Teddy Riner, 37 ans, avait lancé sa démarche lundi 9 novembre dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Dans ce message, il déclare : « Je m’appelle Teddy Riner et aujourd’hui, je vous le dis les yeux dans les yeux, je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027. La résignation n’est pas une option ». Dans la foulée, il a présenté son propre mouvement, baptisé « La France qu’on veut ». De son côté, Zidane n’est pas le seul membre de l’équipe de France à avoir été sollicité, puisque les joueurs Ibrahima Konaté et Pablo Pagis ont eux aussi été interrogés sur cette candidature pendant le rassemblement des Bleus à Clairefontaine.