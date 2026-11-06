Iran : JD Vance pilote en coulisses les négociations pour un nouveau cessez-le-feu, selon Axios

Le vice-président américain JD Vance consacre depuis deux semaines l’essentiel de son énergie à des discussions indirectes avec l’Iran, rapporte Axios le 6 novembre 2026. Et pour cause, il cherche à obtenir un nouveau cessez-le-feu et à relancer les négociations sur le nucléaire. Ainsi il s’entretient presque chaque jour avec le Premier ministre qatari, le cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al-Thani, ainsi qu’avec le maréchal pakistanais Asim Munir. Ces échanges ont déjà permis d’évoquer une réunion technique entre experts américains et iraniens.

Mais Vance ne se contente pas des médiateurs, puisqu’il a lui-même écrit il y a quinze jours à Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, pour proposer des discussions directes. Une initiative qui suit les pourparlers de juin en Suisse, qui s’étaient conclus sur l’engagement de Téhéran d’inviter des inspecteurs de l’ONU sur ses sites nucléaires.

Le président Donald Trump laisse faire, mais il ne ferme pas la porte à la force, comme il l’a confié à Axios :« Nous devons finir le travail, par un accord ou autrement. Nous verrons si les négociations peuvent aboutir. » Cette prudence se reflète dans les préparatifs, car des responsables américains auraient demandé à leurs alliés de se tenir prêts à d’éventuelles frappes après les élections de mi-mandat.