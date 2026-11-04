Perte du Congrès : le vice-président JD Vance évoque la guerre, l'inflation et Israël

Les républicains ont perdu la Chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis, et le vice-président JD Vance a donné sa lecture du scrutin dès le lendemain. Dans un message publié sur X le mercredi 4 novembre 2026, il a affirmé que d’anciens électeurs de Donald Trump en 2024 avaient voté pour les démocrates aux élections de mi-mandat. Ces derniers reprennent ainsi le contrôle des deux chambres du Congrès, et le virage de l’électorat républicain domine désormais le débat.

Concernant les électeurs. JD Vance a expliqué s’appuyer sur un sondeur républicain, qui avait demandé à des électeurs déçus ce qui pourrait les faire revenir. En effet, pour ceux-ci, il faudrait arrêter la guerre contre l’Iran, se concentrer sur le coût de la vie et l’inflation, appliquer la ligne « America First » et changer la relation des États-Unis avec Israël.

Il en a tiré une conclusion directe, ainsi formulée : « Nos électeurs se sont mobilisés. Et les quatre raisons ci-dessus sont celles pour lesquelles beaucoup d’entre eux ont voté pour les démocrates. Tout le monde sait pourquoi nous avons perdu, et toute discussion honnête sur la suite doit partir de là ».