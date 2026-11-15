Iran : jusqu'à 2 500 missiles encore en stock, le renseignement américain contredit Trump

Les services de renseignement américains évaluent l’arsenal balistique iranien entre 1 500 et 2 500 missiles, malgré des mois de frappes américaines et israéliennes. L’information a été révélée par Wall Street Journal le samedi 14 novembre. Toutefois, le journal précise que cette estimation repose sur un niveau de confiance faible, car il est très difficile de savoir combien de projectiles sont prêts au tir et combien sont stockés.

Ce constat tranche avec le discours de Donald Trump. Il a déclaré le 9 novembre, que la guerre était « militairement effectivement terminée », après un entretien avec le Premier ministre qatari. Auparavant, il avait affirmé que l’armée iranienne avait été « totalement détruite », un propos qu’il a répété lors d’une interview sur NBC.

Un arsenal loin d’être anéanti

Selon le journal, l’Iran aurait perdu environ la moitié de son stock d’avant-guerre, mais conserverait plus de 1 000 missiles de moyenne portée. Les responsables militaires israéliens estiment de leur côté que Téhéran possède plus de 1 500 missiles balistiques. Les responsables américains affirment que Téhéran poursuit la reconstitution de son stock à partir de composants accumulés avant le conflit.

Les services américains soulignent aussi que des lanceurs dissimulés dans des installations souterraines pourraient être remis en service. Pete Hegseth, le secrétaire à la Guerre, avait qualifié le programme de missiles iranien de « fonctionnellement détruit ». Le journal affirme que la production de missiles balistiques, de drones et de systèmes de défense aérienne a repris. L’Iran se prépare à un nouvel affrontement majeur, avertissent des responsables américains.