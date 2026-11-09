Iran : Trump étudie quatre scénarios pour sortir du conflit selon le NYT

La question de la fin des hostilités avec Téhéran revient sans cesse dans les débats à Washington. Le président américain Donald Trump examine quatre scénarios, allant d’une reprise de l’offensive à un statu quo assorti d’un blocus naval selon le New York Times, dans son édition du 8 novembre 2026.

Les déclarations sur un possible retour aux frappes se multiplient, mais le ton change d’un jour à l’autre. Des frappes ont visé le 2 novembre, l’île iranienne de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz, la veille des élections de mi-mandat. Le lendemain, Donald Trump a affirmé au Financial Times qu’aucune attaque immédiate n’était prévue. Il a jugé dimanche, une reprise des frappes « très peu probable » tant que les négociations progressent, sans l’exclure totalement. Massoud Pezeshkian, le président iranien, affirme de son côté qu’une reprise des hostilités ne profiterait « à personne ». Le Qatar sert de médiateur. Un cessez-le-feu avait été conclu en avril, puis un protocole d’accord en juin, avant que l’entente ne se brise durant l’été.

Quatre options sur la table

La première option serait une campagne aérienne de plusieurs jours visant les infrastructures liées à l’énergie, les sites nucléaires et les stocks de missiles et de drones iraniens. Elle mobiliserait avions de combat, bombardiers B-1 et B-2 et porte-avions présents dans la région. Le risque est de voir l’Iran riposter contre les pays du Golfe, faire grimper les prix de l’énergie et alimenter l’inflation.

La deuxième option consisterait en une intervention plus limitée, centrée sur les sites militaires et nucléaires, en évitant autant que possible l’énergie. Selon le journal, elle permettrait à Trump d’afficher de nouveaux succès et de préserver les stocks de missiles intercepteurs. Mais elle ne réglerait ni le dossier nucléaire ni la question d’Ormuz.

La troisième option repose sur une négociation menée par le vice-président JD Vance. Il s’est proposé pour diriger les discussions. Le programme nucléaire, les stocks d’uranium enrichi, les capacités balistiques et la levée des sanctions sont au cœur des échanges. Le blocage porte sur l’ordre des concessions . Washington veut régler le nucléaire avant de débloquer les avoirs iraniens, tandis que Téhéran entend garder ses matières nucléaires jusqu’à la fin des discussions.

La quatrième option viserait à maintenir la situation actuelle. Le blocus naval contre les exportations pétrolières iraniennes resterait en place, et des escortes militaires assureraient le passage d’une partie du pétrole dans le détroit. Un accord limité pourrait rouvrir ce passage, maintenir les sanctions et organiser un retrait américain progressif, sans trancher les différends militaires et nucléaires.

Rappelons que le conflit a déjà coûté environ 47 milliards de dollars au Pentagone, selon une estimation du département de la Défense, sans compter la hausse des prix du pétrole et du gaz. Les lignes s’opposent à Washington. JD Vance privilégie une solution négociée, tandis que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth défend une approche militaire. La décision de Trump est attendue dans les prochaines semaines.