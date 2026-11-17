Lors d’un entretien accordé à Laura Ingraham sur Fox News le 16 novembre, le vice-président américain JD Vance a défendu la stratégie de Donald Trump face à l’Iran. Il a déclaré que le président « ne va pas laisser cette situation devenir une guerre éternelle » sur la possibilité d’un engagement militaire prolongé.

Cette assurance intervient alors que le conflit entre Washington et Téhéran reste sans règlement durable. Les discussions indirectes butent sur le détroit d’Ormuz, les sanctions américaines et les conditions posées par l’Iran. Le 10 novembre, le responsable iranien Mohsen Rezaei indiquait, qu’aucune négociation n’était en cours. Le 12 novembre, Donald Trump a annoncé qu’un accord avec Téhéran n’était pas indispensable.

Vance exclut un engagement militaire de plusieurs années

Le vice-président a déclaré : « Nous avons détruit le programme nucléaire. Nous avons détruit l’armée conventionnelle iranienne ». Il a avancé que plusieurs possibilités restaient ouvertes à Trump notamment l’arrestation des opérations ou l’accentuation de la pression militaire et diplomatique sur Téhéran.

JD Vance a botté en touche les critiques visant le mémorandum d’entente qu’il avait contribué à négocier avec l’Iran. « Je suis heureux de servir de bouclier au président des États-Unis », a-t-il lancé. Il affirme par la suite que certains détracteurs s’en prennent à lui plutôt qu’au président. Il a reconnu un coût politique lié au conflit. Il s’agit notamment de « la hausse des prix de l’essence et de l’énergie ».

Le vice-président a insisté sur l’absence de désaccord avec Donald Trump : « Il n’y a pas de divergence ». Il a dénoncé ceux qui souhaitent prolonger les opérations pendant dix ou quinze ans, voire deux ans, affirmant avoir « pleinement confiance » dans la capacité du président à sortir les États-Unis de cette crise.